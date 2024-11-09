Бывший командующий силами НАТО: «Путин захватит 20% Украины»

Бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в программе Smerconish на канале CNN предсказал, что российско-украинская война закончится тем, что президент России Владимир Путин захватит 20 процентов Украины.

Избранный президент Дональд Трамп ранее заявлял, что если бы он сел за стол переговоров с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, война между двумя восточноевропейскими странами закончилась бы «в течение 24 часов».

Теперь, когда Трамп одержал победу на президентских выборах этого года, одержав победу над вице-президентом Камалой Харрис, кандидатом от Демократической партии, мир будет следить за тем, как он справится с войной.

Ставридис, отставной адмирал, который часто выступает на телеканалах, чтобы делиться своими экспертными знаниями по международным вопросам, заявил Майклу Смерконишу из CNN, что, если Трамп сможет положить конец российско-украинской войне за 24 часа, «я буду первым, кто проголосует за его Нобелевскую премию мира».

«Я надеюсь, что он сделает, и я думаю, что он это сделает, так это окажет давление на обе стороны, чтобы они сели за стол переговоров, и это будет похоже на окончание Корейской войны, Майкл. То есть, к сожалению, в реальном мире.

Путин в конечном итоге получит около 20 процентов Украины, тот кусок, который он сейчас удерживает, но остальная часть Украины, 80 процентов, все эти ресурсы, подавляющее большинство населения, они останутся демократическими и свободными», - сказал Ставридис.

Он добавил, что Украина также получит «путь в НАТО, вероятно, через пять лет, если смотреть реалистично. Это не худший исход в мире».

Как пишет издание Politico, Дональд Трамп может воспользоваться юридической «лазейкой», чтобы вывести страну из НАТО. По словам экспертов, политик уже пользовался подобным способом. Отмечается, что в 2023 году еще при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена был принят закон, по которому США не может принять решение о выходе из альянса без одобрения Конгресса.

Специалист из Института Брукингса Скотт Андерсон считает, что закон Байдена «не идеален», но попытка Трампа обойти его приведет к прямому конституционному конфликту с Конгрессом. В свою очередь профессор юридического факультета Чикагского университета Кертис Брэдли подчеркнул в беседе с изданием, что у ведомства может не быть права подать на Трампа в суд за игнорирование закона о выходе из альянса, если эту инициативу не поддержат представители Республиканской партии США.