Европа против российского газа через Азербайджан. Вся надежда на Америку

Генеральный директор украинской государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз» Алексей Чернышев заявил в интервью англоязычному изданию Kyiv Independent, что в настоящее время не ведется никаких переговоров о транзите азербайджанского газа через Украину в Европу. И это несмотря на то, что до окончания контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» осталось меньше двух месяцев. Чернышев отметил, что публикации в западной прессе, утверждающие, что такие переговоры близки к завершению и соглашение будет достигнуто, являются манипуляциями.

«В течение следующих двух месяцев, до завершения сделки, мы можем услышать некоторые манипуляции и альтернативные идеи», — объявил Чернышев в кулуарах Киевского международного экономического форума 7 ноября. «В данный момент альтернативной модели на столе нет. Украина готовится к полной остановке транзита газа к концу года после истечения срока действия соглашения», — добавил он. По его словам, страны, зависимые от российского газа, столкнутся с проблемами после прекращения транзита, и поэтому в ближайшие недели они будут более активны в поиске решений проблемы. Напомним, Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщило 1 ноября, что энергетические компании из Венгрии и Словакии близки к заключению контракта на поставку из Азербайджана до 12–14 миллиардов кубометров газа в год. Позднее, 1 ноября, словацкий государственный импортер газа SPP сообщил агентству Reuters, что европейские компании все еще не близки к соглашению с Азербайджаном о замене российских газовых потоков через Украину, что противоречит сообщению Bloomberg. В то время как Москва сократила большую часть своего трубопроводного транзита газа в Европу в 2022 году, Словакия, Австрия и Венгрия по-прежнему сильно зависят от российского импорта.

По словам Сергея Макогона, старшего научного сотрудника Центра анализа европейской политики (CEPA) и бывшего генерального директора Оператора газотранспортной системы Украины, «Газпром» поставил Словакии 89 процентов потребленного в прошлом году газа, Австрии — 97 процентов, а Венгрии — 47 процентов. По словам Макагона, на самом деле замена российского газа, поставляемого через Украину, на азербайджанский газ невозможна. С технической точки зрения это все равно будет российский газ, просто под видом азербайджанского. Тем не менее он отметил, что данная идея по-прежнему «жива» в офисе президента Владимира Зеленского. Между тем председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время телефонного разговора с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом обсудила замену российского газа на сжиженный газ из Америки на европейском рынке.