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Европа против российского газа через Азербайджан. Вся надежда на Америку

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Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
14:07 1296

Генеральный директор украинской государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз» Алексей Чернышев заявил в интервью англоязычному изданию Kyiv Independent, что в настоящее время не ведется никаких переговоров о транзите азербайджанского газа через Украину в Европу.

И это несмотря на то, что до окончания контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» осталось меньше двух месяцев.

Чернышев отметил, что публикации в западной прессе, утверждающие, что такие переговоры близки к завершению и соглашение будет достигнуто, являются манипуляциями.

Чернышев опровергает версию азербайджанского газа

«В течение следующих двух месяцев, до завершения сделки, мы можем услышать некоторые манипуляции и альтернативные идеи», — объявил Чернышев в кулуарах Киевского международного экономического форума 7 ноября.

«В данный момент альтернативной модели на столе нет. Украина готовится к полной остановке транзита газа к концу года после истечения срока действия соглашения», — добавил он.

По его словам, страны, зависимые от российского газа, столкнутся с проблемами после прекращения транзита, и поэтому в ближайшие недели они будут более активны в поиске решений проблемы.

Напомним, Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщило 1 ноября, что энергетические компании из Венгрии и Словакии близки к заключению контракта на поставку из Азербайджана до 12–14 миллиардов кубометров газа в год.

Позднее, 1 ноября, словацкий государственный импортер газа SPP сообщил агентству Reuters, что европейские компании все еще не близки к соглашению с Азербайджаном о замене российских газовых потоков через Украину, что противоречит сообщению Bloomberg.

В то время как Москва сократила большую часть своего трубопроводного транзита газа в Европу в 2022 году, Словакия, Австрия и Венгрия по-прежнему сильно зависят от российского импорта.

На самом деле замена российского газа, поставляемого через Украину, на азербайджанский газ невозможна

По словам Сергея Макогона, старшего научного сотрудника Центра анализа европейской политики (CEPA) и бывшего генерального директора Оператора газотранспортной системы Украины, «Газпром» поставил Словакии 89 процентов потребленного в прошлом году газа, Австрии — 97 процентов, а Венгрии — 47 процентов.

По словам Макагона, на самом деле замена российского газа, поставляемого через Украину, на азербайджанский газ невозможна. С технической точки зрения это все равно будет российский газ, просто под видом азербайджанского. Тем не менее он отметил, что данная идея по-прежнему «жива» в офисе президента Владимира Зеленского.

Между тем председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время телефонного разговора с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом обсудила замену российского газа на сжиженный газ из Америки на европейском рынке.

Урсула на прямом проводе с Трампом

«Мы по-прежнему получаем много СПГ через Россию, из России, - сказала она. - Почему бы не заменить его американским СПГ, который дешевле и снижает наши цены на энергоносители?»

Европейский союз ввел свои первые серьезные ограничения на российский газ, включая СПГ, в своем 14-м пакете санкций в июне.

Фон дер Ляйен пояснила, что телефонный разговор с Трампом не включал в себя обсуждение подробностей о будущем поставок СПГ.

«Это то, что мы можем обсудить», — сказала она.

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