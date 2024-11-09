Иракский телеканал сообщил о бомбе в Азербайджане. Реакция МВД

Министерство внутренних дел (МВД) предотвратило распространение очередной дезинформации, направленной против Азербайджана. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

Так, на странице иракского телеканала Rudaw утверждалось, что на улице в Баку было обнаружено взрывное устройство.

«Обнаруженный на обочине дороги пакет (принятый за взрывное устройство) принадлежал одной из компаний, занимающихся доставкой еды», - говорится в сообщении МВД Азербайджана.