Украина уничтожила российские боеприпасы

Этой ночью Вооруженные силы Украины атаковали склады с боеприпасами в Брянской области РФ.

Как сообщает Генштаб ВСУ, под удар попали склады с боеприпасами 1060-го центра материально-технического обеспечения (бывший 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления).

«Зафиксировано не менее 8 взрывов. Результаты объективного контроля свидетельствуют о наличии как минимум двух точек возгорания на территории воинской части и признаки вторичной детонации. По состоянию на шесть утра на объекте в Брянской области продолжался сильный пожар», - отмечают в Генштабе. Также там добавили, что результаты поражения уточняются.