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Предприниматель обратился к президенту: «Чиновники довели нас до белой ручки»

ВИДЕО
15:01 3283

Socar Petroleum уже 5-6 месяцев не поставляет топливо в районы Азербайджана, за исключением дизельного топлива, пожаловался азербайджанский предприниматель в видеообращении к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Приветствую вас, уважаемый президент Ильхам Алиев. В Баку начинается COP29, и вся республика готова к проведению (этого мероприятия) на высоком уровне. Я убежденный сторонник идей Гейдара Алиева еще с 90-ых годов, желаю, чтобы все увидели, на каком высоком уровне Азербайджан проведет COP29. Но на фоне (этого события) хочу затронуть проблему, о которой все молчат.

Я однажды уже резко критиковал Микаила Джаббарова за отсутствие контроля по поводу проблем с недоливом бензина, но ту проблему решили. Теперь же предприниматели со всех районов съехались в Баку (за топливом), на улицах столпотворение. В нефтегазовой отрасли Азербайджана работают люди, совершенно далекие от нее. Микаил Джаббаров должен все это контролировать. Мне прекрасно известно, как (в SOCAR) назначают по знакомству случайных людей на высокие должности. Обращаюсь к Ильхаму Алиеву и Микаилу Джаббарову. Ни один чиновник из SOCAR не интересуется проблемами предпринимателей», - пожаловался мужчина.

В азербайджанском сегменте социальных сетей публикуют кадры скоплений автоцистерн у въезда в Баку.

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