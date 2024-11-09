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Беспилотники чуть не сбили самолет над Москвой

Не друг и не враг, а Трамп

15:26 1369

В ходе своей предвыборной президентской кампании Дональд Трамп говорил о желании прекратить войну в Украине, и это его "выгодно отличает от курса действующей администрации США", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сигналы - позитивные. Трамп в ходе своей предвыборной кампании говорил о том, что все воспринимает через сделки. Что он может сделать сделку, которая выведет к миру. По крайней мере, он говорит о мире, он не говорит о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России, и это его выгодно отличает от действующей администрации. Что будет дальше - трудно сказать", - сказал Песков.

Касаясь мнения о предпочтительности победы демократов на выборах в США, Песков сказал: "Вы знаете, одно дело ставка на предсказуемость в плане госпожи Харрис и господина Байдена - все достаточно предсказуемо, та линия, которую они будут занимать до того момента, как они покинут Белый дом. Господин Трамп в этом плане менее предсказуем, и также, наверное, менее предсказуемо, насколько он будет придерживаться тех заявлений, которые он делал в ходе предвыборной кампании".

"Поэтому давайте ждать, вместе посмотрим, тем временем занимаясь своими делами", - добавил Песков.

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