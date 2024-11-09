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Беспилотники чуть не сбили самолет над Москвой
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Беспилотники чуть не сбили самолет над Москвой

В Украине попросили премьера Польши не лезть в чужой огород

15:42 982

Спикер МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал cлова премьера Польши Дональда Туска, заявившего, что США якобы готовят важные решения по Украине.

Тихий поблагодарил премьер-министра Польши за подтверждение приверженности принципу «ничего об Украине без Украины». Украина подчеркивает на необходимости соблюдения этого принципа.

Спикер добавил, что только Украина может определять путь к миру, поскольку на ее территории идет война.

«Война идет на украинской земле, поэтому именно Украина будет определять параметры пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру.

В интересах всех миролюбивых государств - справедливое завершение российской агрессии против Украины с уважением к суверенитету и территориальной целостности нашего государства, международному праву, целям и принципам Устава ООН», - отметил Тихий.

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