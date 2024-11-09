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Беспилотники чуть не сбили самолет над Москвой
Новость дня
Беспилотники чуть не сбили самолет над Москвой

Медведеву смешно

16:17 1014

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «смешной» реакцию Европы на победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США. Сообщение политик опубликовал в соцсети X.

«На самом деле смешно смотреть на перепуганные лица собачонок-представителей правящих кругов Европы», - заявил он.

По словам Медведева, «лидеры стран Европы до победы Трампа обвиняли Трампа в связях с Россией, а после выборов поспешили его поздравить».

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