Россия собрала 50 тысяч солдат

США сообщают, что Россия собрала группировку из 50 000 военнослужащих, включая солдат из Северной Кореи, для подготовки наступления на украинские позиции. По данным американских и украинских чиновников, это наступление направлено на возвращение части территории в Курской области, пишет The New York Times.

В последней аналитической оценке американские специалисты отмечают, что Россия смогла накопить силы, не сокращая группировки на востоке Украины, что позволяет ей оказывать давление сразу на нескольких направлениях. Северокорейские войска тренируются с российскими подразделениями и готовятся к активным действиям на фронте.

Украинские чиновники предупреждают о возможном наступлении с участием военных Северной Кореи уже в ближайшие дни. По данным американских чиновников, к российско-корейским войскам присоединились более 10 000 северокорейских солдат, экипированных и вооруженных Россией, но организованных в собственные подразделения.

В США отмечают, что Северная Корея направила свои лучшие войска, в частности солдат 11-го корпуса спецопераций. Однако они столкнутся с серьезными вызовами: отсутствие бронетехники делает их уязвимыми для ударов украинской артиллерии и дронов.

Некоторые эксперты отмечают, что северокорейские силы отличаются сплоченностью и дисциплиной, что может стать их преимуществом над частью российских подразделений. В то же время у Северной Кореи есть своя цель: при оказании помощи России страна может рассчитывать на технологическую поддержку и дальнейшее укрепление дипломатических связей.

Американские военные специалисты оценивают потенциальные потери с обеих сторон как значительные, учитывая сложные условия боев. Украина продолжает укреплять свои оборонительные позиции и готовится к потенциальному сдерживанию угрозы со стороны новых подразделений, привлеченных Москвой для эскалации конфликта.

Представители Пентагона заявили, что не знают, пришлет ли Северная Корея дополнительные подкрепления. Высокопоставленный чиновник Киева сказал, что представители украинской разведки предполагали, что Северная Корея может прислать до 100 000 военных.

Россия пытается достичь своей месячной цели - набора примерно 25 000 военных, поскольку ее потери растут, что означает, что северокорейские солдаты являются критически важными.

"Это, скорее всего, не будет одноразовой отправкой в 10 000 солдат. Скорее всего, это будет способ регулярно привлекать тысячи человек, возможно, до 15 000 мужчин в месяц... Единственное, в чем они (силы КНДР) могут быть лучше русских, - это сплоченность и дисциплина", - сказал Джордж Баррос, аналитик из Института изучения войны.

Украинский чиновник сказал, что силы Северной Кореи были разделены на две группы - штурмовое подразделение и подразделение поддержки, которые помогут обеспечить безопасность на территории, отвоеванной у украинских сил.

Представители США заявили, что не знают, насколько эффективными будут северокорейцы, учитывая отсутствие у них опыта наземных боевых действий.