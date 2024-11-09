Cам Папа Римский помолился за COP29 в Баку

Папа Римский Франциск выразил надежду, что 29-я Конференция ООН по изменению климата (COP29), которая начнется завтра в Баку, внесет «эффективный вклад» в защиту планеты и будет способствовать «решению экологического кризиса».

В своей речи, произнесенной после молитвы, Франциск отметил, что саммит должен стать важной вехой на пути к сохранению нашего «общего дома».

Он также подчеркнул три года с момента запуска платформы Laudato si' — инициативы Католической церкви по борьбе с экологическими угрозами, и поблагодарил всех, кто поддерживает эту работу.