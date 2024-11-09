Новый министр обороны Израиля настроен решительно

Новый министр обороны Израиля Исраэль Кац анонсировал победу над ХАМАС и «Хезболлой».

«Достижения ЦАХАЛ и Государства Израиль в борьбе против ХАМАС являются чрезвычайно мощными, хотя и приходится платить высокую цену. ХАМАС потерпел поражение с организационной точки зрения, хотя терроризм, партизаны и другие вещи все еще существуют», - отметил Кац.

«Уничтожение (лидера «Хезболлы» Хасана) Насраллы было главной задачей. Теперь наша задача - продолжить давление и реализовать плоды этой победы, гарантируя, что ситуация в сфере безопасности изменится», - добавил он.