Иран Европе: «А давайте вы снимете с нас санкции…»

Тегеран готов к диалогу с Европой, а европейские государства должны снять санкции с Ирана, заявил глава МИД страны Аббас Арагчи в интервью корреспонденту немецкого журнала Der Spiegel.

«Я готов к диалогу с европейцами по поводу нашего сотрудничества с Россией. Давайте вступим в диалог и оставим санкции (в стороне). Санкции только усугубляют проблемы. Они никогда не помогали решить проблему, по крайней мере, (не в отношениях с) Ираном. Мое заявление таково: забудьте о санкциях! Они не работали в прошлом, не работают сейчас и не будут работать в будущем», – передает слова Арагчи агентство ILNA.