Нетаньяху уже успел трижды поговорить с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что за последние несколько дней трижды разговаривал с избранным президентом США Дональдом Трампом.

"За последние несколько дней я трижды разговаривал с избранным президентом США Дональдом Трампом. Это были хорошие и очень важные разговоры. Переговоры призваны еще больше укрепить прочный союз между Израилем и США.

Мы сходимся во взглядах на иранскую угрозу по всем ее компонентам и опасности, которую она представляет", - сказал Нетаньяху в ходе видеообращения, которое распространила его канцелярия.