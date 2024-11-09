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Во Франции встревожены планами Маска

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обеспокоен возможной ролью миллиардера Илона Маска в будущей администрации Дональда Трампа. Париж напомнил о важности демократии.

«Будем надеяться, что он не сделает с американской демократией то, что он сделал с Twitter. Демократия - это хрупкое сокровище», - сказал Барро, комментируя возможное назначение Маска в администрацию Трампа.

При этом глава МИД Франции подчеркнул, что партнеры не согласятся с тем, чтобы публичные дебаты переместились в дерегулируемые социальные сети «в руки особых групп интересов, будь то американские или китайские».

Министр также призвал не «повторять судьбу американских демократов» и вернуться к «истокам демократии: власти и ответственности за граждан».

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