Европе никуда не деться: одна Россия со своим газом

Европа намерена полностью отказаться от российского газа. В то же время в декабре 2024 года заканчивается контракт на транзит российского газа через Украину, что, с одной стороны, может ускорить этот процесс, но с другой - европейскому газовому рынку грозит нежелательными последствиями, а Австрии, Словакии и Венгрии – реальными проблемами… Если в 2021 году доля российского трубопроводного газа в импорте энергоносителей в ЕС превышала 40 процентов, то к 2023 году она сократилась до восьми процентов. Но если для Евросоюза в целом транзит газа через Украину уже неактуален, ибо составляет всего лишь 5 процентов от общего потребления, то для Центральной и Восточной Европы этот трубопровод жизненно важен. В частности, Австрия зависит от российского газа на 98 (!!) процентов. При этом большая его часть поступает по трубопроводу через Украину. Словакия также получает по нему несколько миллиардов кубометров. Венгрия получает меньше, но в целом так же зависит от российских энергоносителей.

А тут зима на подходе, и ЕС из-за нестабильности мировых энергетических рынков и сокращения импорта российского «голубого топлива» может столкнуться с перебоями в поставках газа. А переход с трубопроводного газа на сжиженный (СПГ) усилит зависимость Европы от мировых энергетических рынков. Правда, сейчас хранилища газа в Старом Свете заполнены, но несколько сбоев в поставках могут вызвать серьезный кризис. Если в ЕС наступят сильные холода и одновременно перестанет поступать российский газ, то это, бесспорно, поднимет цены на топливо. Кроме небольшого прироста объема азербайджанского газа, увеличение альтернативных поставок в Европу через другие трубопроводы маловероятно, а потому Брюсселю придется рассчитывать только на СПГ. Однако в этом году из-за задержки запуска новых экспортных мощностей рост поставок в Европу сжиженного природного газа будет ограниченным - всего 2,5 миллиона тонн, что в четыре раза меньше прироста 2023 года. А продолжение конфликта на Ближнем Востоке может вызвать дополнительные риски. В частности, если будет закрыт Ормузский пролив, это может поставить под угрозу около 20 процентов мировых поставок СПГ. Международное энергетическое агентство (МЭА) отметило в своем последнем докладе, что глобальный рынок газа остается уязвимым из-за ограниченного роста производства СПГ. А потому любые неожиданные изменения в спросе или предложении могут привести к резким колебаниям цен. Впрочем, это – мнение экспертов. А вот Еврокомиссия убеждена, что после введения санкций против России ей удалось грамотно диверсифицировать поставки газа и других энергоресурсов в ЕС, и теперь она намерена взять под свой контроль будущие закупки этих ресурсов странами Евросоюза.

Именно это мнение высказал Марош Шефчович, заместитель председателя уходящего состава Еврокомиссии, на слушаниях в Европарламенте, где его кандидатура была утверждена на пост рядового еврокомиссара по торговле и экономической безопасности в новом составе комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Высоко оценив работу по диверсификации поставок газа и других ресурсов, а также критически важных редкоземельных элементов, Шефчович призвал работать еще интенсивнее, в том числе эффективно «обобществлять» закупки энергоресурсов и редкоземельных материалов. Здесь важно пояснить, что под «обобществлением» в Брюсселе понимают передачу Еврокомиссии всех функций по закупке на внешнем рынке энергетических ресурсов. Таким образом, ЕК расширяет свои полномочия, и такой порядок в экспериментальном режиме уже частично реализован в отношении закупки небольших объемов сжиженного природного газа. Понятно, что отношение еврокомиссаров к российскому газу, во всяком случае, на словах, в комментариях не нуждается. Так, ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, констатировав, что с августа 2024 года страны ЕС резко нарастили прямые закупки российского сжиженного природного газа, назвала «недопустимой» ситуацию, при которой статистика ЕС демонстрирует рост закупок российского СПГ по сравнению с 2023 годом. Возможно, именно по этой причине Еврокомиссия забирает у отдельных стран ЕС функции по закупке энергоресурсов на внешнем рынке.