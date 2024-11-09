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Улицу Палестины переименовали в улицу Хании

18:36 431

Городской совет столицы Ирана Тегерана в воскресенье переименовал улицу Северная Палестина в честь погибшего главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщает Mehr.

Палестинская группировка ХАМАС 31 июля объявила, что ее политический лидер Исмаил Хания был убит израильским ударом по его резиденции в Тегеране.

О смерти Хании объявил и иранский Корпус стражей исламской революции. В сообщении на сайте Корпуса говорится, что вместе с лидером ХАМАС погиб один из его телохранителей.

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