Улицу Палестины переименовали в улицу Хании

Городской совет столицы Ирана Тегерана в воскресенье переименовал улицу Северная Палестина в честь погибшего главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщает Mehr.

Палестинская группировка ХАМАС 31 июля объявила, что ее политический лидер Исмаил Хания был убит израильским ударом по его резиденции в Тегеране.

О смерти Хании объявил и иранский Корпус стражей исламской революции. В сообщении на сайте Корпуса говорится, что вместе с лидером ХАМАС погиб один из его телохранителей.