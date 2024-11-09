Кто представит Германию в Баку

Основной упор Конференции ООН по климату (COP29) в Баку, стартующей 11 ноября, будет сделан на вопросе финансирования климатических проектов. Об этом в воскресенье, 10 ноября, говорится в заявлении, размещенном на сайте Министерства охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ.

Планируется также обсудить выполнение принятых в прошлом году резолюций по энергетике, смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.

Германию представят на форуме глава МИД Анналена Бербок, вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек, глава Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце, а также руководитель Министерства окружающей среды Штеффи Лемке.