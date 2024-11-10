Стратегия Трампа: Украину остановить, чтобы отыграться на Иране

После возвращения Трампа в Белый Дом в направлении Ирана США могут вернуться к идее создания военного альянса арабских государств под условным названием "Организация Ближневосточного договора" (Middle East Treaty Organization, METO). Здесь одновременно можно решить две задачи - свернуть американское военное присутствие в Ираке, полностью заменив его усилением арабских стран поставками вооружений и созданием антииранской коалиции. Опять же, насколько это может быть реализовано в нынешний период, если не сложилось в конце 2010-х, сказать трудно. Но такие попытки, тем не менее, возможны. Тем более, если учесть, что от задачи постоянного наказания и сдерживания Ирана Вашингтон не откажется в принципе. Даже если фокус интересов будет сосредоточен на внутренней политике.

Один из собеседников издания The Wall Street Journal, работавший чиновником в Белом доме, рассказал, что Дональд Трамп пообещал "дипломатически изолировать Иран и ослабить его экономически", чтобы страна не смогла продолжать финансировать ХАМАС, "Хезболлу", а также йеменских хуситов и шиитские группировки в Ираке и Сирии. Источники, близкие к окружению Трампа, сообщают в СМИ, что новая администрация будет стремиться действовать более оперативно, чтобы ограничить доходы Ирана от продажи нефти. В частности, планируется бороться с портами и трейдерами, транспортирующими и продающими иранскую нефть. Опять же, такая стратегия может добавить серьезные ограничения для реализации проектов МТК "Север - Юг". С другой стороны, с самого начала 2020-х годов этот проект и так находится в условиях "квазивоенной" экономической среды и уже адаптировался ко многим проблемам. В ходе первого президентского срока Дональд Трамп ввел стратегию максимального давления на Иран в надежде, что Тегеран откажется от разработки ядерного оружия, а также прекратит финансирование группировок, которые США считают террористическими.

Вероятно, в ходе второго срока Трампа Иран может стать субъектом демонстрации "непреходящей силы Америки", учитывая, что по более серьезному конфликту в Украине Трамп пытается найти почву для замораживания, считая эту ситуацию более критичной для мировой безопасности. В то время как на Иране можно отыграться без особых последствий. Характерно, что первые назначения в переходные группы, которые будут координировать действия по передаче дел от администрации Байдена администрации Трампа, говорят о возвращении старой внешнеполитической команды, привычной и слаженной с точки зрения нового президента. Таким образом, можно говорить о перезапуске трамповской геополитической модели конца 2010-х. Переходную группу по линии Госдепартамента возглавит Брайан Хук, бывший спецпосланник Трампа по делам Ирана. Что уже говорит о будущем фокусе внимания США. Группу по переходу дел в Пентагоне возглавит Роберт Уилки, занимавший в предыдущей администрации Трампа пост министра по делам ветеранов. Принимать дела у администрации Байдена в Совете национальной безопасности поручено Джоэлу Рейберну, работавшему в команде "первого Трампа" представителем Госдепартамента по делам Ближнего Востока. А в сфере разведки дела будет принимать Джон Рэтклифф, успевший во второй половине 2020 года побывать в должности директора АНБ (Агентство национальной безопасности – ред.)