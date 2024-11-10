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Во Франции заявили, что «мудрый» Трамп не бросит Украину

19:33 608

Вновь избранный президент США Дональд Трамп не откажется от поддержки Украины. Этого не будет, несмотря на его предыдущие заявления. Такого мнения придерживается министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Глава МИД Франции считает, что Трамп является слишком мудрым, чтобы согласиться на то, что станет самой крупной территориальной аннексией за последние 75 лет. Новоизбранный глава Белого дома не забудет, что мир не может быть заключен за спинами украинцев и над головами европейцев.

"(Он) слишком мудр, чтобы забыть, что ни один справедливый и длительный мир не может быть заключен за спинами украинцев и над головами европейцев. Это закрепило бы право сильнейшего, с очень серьезными последствиями в Европе и других регионах мира", - добавил Барро.

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