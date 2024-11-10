Американцам предложили путешествовать, пока Трамп у власти
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В США стартовал кругосветный круиз на 4 года для желающих удаленно пережить президентский срок Дональда Трампа, сообщает Business Insider.
Круиз «Промотай вперед» включает посещение 140 стран на всех семи континентах. Стоимость одноместной каюты All Inclusive начинается от $255 999. Также доступны билеты на один и три года.
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