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В Москве по доносу священника задержали прихожанина

20:12 711

В московском храме полиция задержала прихожанина Алексея Севастьяненко, придерживающегося антивоенных взглядов. Об этом он сам рассказал правозащитному проекту "ОВД-Инфо" в воскресенье, 10 ноября. Мужчину оставят в отделе полиции по району Басманный по меньшей мере на сутки, в чем именно он обвиняется - неизвестно.

По словам Севастьяненко, донос на него написал протоиерей Андрей Ткачев, который служит настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах. Как рассказал мужчина, он выражал антивоенные взгляды в личных беседах с Ткачевым, в частности, цитировал заповеди, изложенные в Ветхом Завете: "Не убий и не возжелай дома ближнего своего".

Ранее в храме Живоначальной Троицы в Хохлах служил Алексей Уминский, который, как и ряд других священников Русской православной церкви, был снят с должности патриархом Кириллом за отказ читать молитву о "Святой Руси". Эту молитву в РПЦ ввели в сентябре 2022 года после начала полномасштабной войны в Украине. В тексте молитвы речь идет, в частности, о "победе" России.

Занявший место Уминского Андрей Ткачев известен своими сексистскими высказываниями и активной поддержкой российской военной агрессии в Украине. В частности, в марте 2023 года он призывал бомбить Украину "с молитвой".

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