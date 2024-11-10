Фуад Нагиев с министром экологии Узбекистана выступили с программой для детей павших за Карабах

С 8 по 11 ноября в Шеки при организации Государственного агентства по туризму, Общественного объединения поддержки семей шехидов «Зафар» и при поддержке исполнительной власти города Шеки был организован осенний лагерь для детей шехидов и членов их семей. Лагерь посетили 51 школьник и родитель из различных городов и районов страны, в том числе Гянджи, Шамкира, Ленкорани, Астары, Масаллы, Ярдымлы и Шеки. Всего в серии мероприятий, проведенных в рамках лагеря, организованного в одном из самых красивых и древних городов Азербайджана, в течение 4-х дней приняли участие 70 членов семей шехидов.

Во время проведения мероприятия дети ознакомились со внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО историческим центром Шеки, а также историческими и культурными памятниками и музеями на территории Шекинской крепости. Члены семей шехидов посетили уникальные памятники архитектуры, такие как Дворец шекинских ханов, Дом Шекихановых, Караван-сарай, Шекинскую государственную художественную галерею, а также ознакомились с историческими и культурными памятниками, представленными в Албанском храме Киш. Помимо выставочного зала Шекинской Ханской мечети, дети посетили дома-музеи корифеев азербайджанской литературы Мирзы Фатали Ахундова и Бахтияра Вагабзаде. В ходе организованной специально для участников лагеря программы дети посетили мастер-классы по гончарному делу и технике Эбру (рисованию на воде) в центре керамики и прикладного искусства ABAD, а также посетили ботанический сад Şəki Bio Garden. В мероприятии приняли участие председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, глава исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов и председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов «Зафар» Севиндж Оруджева.