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Фуад Нагиев с министром экологии Узбекистана выступили с программой для детей павших за Карабах

Рамиль Алиев, собкор
20:19 353

С 8 по 11 ноября в Шеки при организации Государственного агентства по туризму, Общественного объединения поддержки семей шехидов «Зафар» и при поддержке исполнительной власти города Шеки был организован осенний лагерь для детей шехидов и членов их семей.

Лагерь посетили 51 школьник и родитель из различных городов и районов страны, в том числе Гянджи, Шамкира, Ленкорани, Астары, Масаллы, Ярдымлы и Шеки. Всего в серии мероприятий, проведенных в рамках лагеря, организованного в одном из самых красивых и древних городов Азербайджана, в течение 4-х дней приняли участие 70 членов семей шехидов.

Во время проведения мероприятия дети ознакомились со внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО историческим центром Шеки, а также историческими и культурными памятниками и музеями на территории Шекинской крепости. Члены семей шехидов посетили уникальные памятники архитектуры, такие как Дворец шекинских ханов, Дом Шекихановых, Караван-сарай, Шекинскую государственную художественную галерею, а также ознакомились с историческими и культурными памятниками, представленными в Албанском храме Киш. Помимо выставочного зала Шекинской Ханской мечети, дети посетили дома-музеи корифеев азербайджанской литературы Мирзы Фатали Ахундова и Бахтияра Вагабзаде.

В ходе организованной специально для участников лагеря программы дети посетили мастер-классы по гончарному делу и технике Эбру (рисованию на воде) в центре керамики и прикладного искусства ABAD, а также посетили ботанический сад Şəki Bio Garden.

В мероприятии приняли участие председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, глава исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов и председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов «Зафар» Севиндж Оруджева.

В качестве почетного гостя на мероприятии также присутствовал министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан Азиз Абдухакимов.

В рамках программы для участников лагеря было проведено музыкальное мероприятие «Отголосок Победы». В художественной части с концертной программой выступили народные артисты Азербайджана.

Следует отметить, что основными целями организаторов данного проекта явились: сплочение проживающих в различных регионах Азербайджана семей шехидов, оказание поддержки в плодотворном проведении их свободного времени, а также более близкое ознакомление детей с историческими местами Азербайджана.

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