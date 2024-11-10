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Турки хотят в Евросоюз

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Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
20:24 835

В сентябре новость о том, что Турция подала заявку на членство в объединение БРИКС, вызвала много разговоров. Страна, которая является членом НАТО, решила принять активное участие в клубе стран с показательно незападной повесткой.

Президент Эрдоган был одной из самых заметных фигур на 16-м саммите БРИКС, который прошел в Казани с 22 по 24 октября. Кстати, именно его участие в значительной степени не позволяет определить БРИКС как антизападное объединение.

Опрос Ank-Ar подтверждает правоту турецкого лидера: как считают граждане Турции, важны и ЕС, и НАТО, и Организация тюркских государств, и даже для кого-то БРИКС

При всех проблемах и противоречиях между Турцией и ее западными партнерами и союзниками именно они являются ее главными партнерами и союзниками. Как сказал сам турецкий президент на одном из заседаний правительства, «развитие отношений нашей страны с БРИКС не является и не может быть альтернативой нашим нынешним обязательствам».

Опрос, проведенный авторитетной социологической компанией Ank-Ar, показал, что в Турции идея участия в БРИКС не пользуется большой популярностью.

Лишь 5,1% опрошенных готовы считать вступление в объединение БРИКС приоритетом внешней политики.

Для 35,7% таким приоритетом является вступление страны в Европейский союз.

27,2% убеждены, что приоритет Турции – укрепление ее роли в рамках НАТО.

Для турок приоритетом является Евросоюз, а потом все остальное

А для 20,2% граждан, принявших участие в опросе, приоритетом турецкой внешней политики является укрепление роли Анкары в Организации тюркских государств.

11,8% респондентов воздержались от ответа.

Опрос проводился 27-29 октября среди 2 004 граждан Турции.

Позиция Эрдогана, расширяющего международные возможности Турции, проста и понятна: «Турция может стать сильной, процветающей, престижной и эффективной страной, если будет одновременно улучшать отношения и с Востоком, и с Западом. Все другие варианты будут не на пользу Турции».

Опрос Ank-Ar подтверждает правоту турецкого лидера: как считают граждане Турции, важны и ЕС, и НАТО, и Организация тюркских государств, и даже для кого-то БРИКС. С одной поправкой: это все приоритеты, но именно в такой последовательности.

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