Турки хотят в Евросоюз
В сентябре новость о том, что Турция подала заявку на членство в объединение БРИКС, вызвала много разговоров. Страна, которая является членом НАТО, решила принять активное участие в клубе стран с показательно незападной повесткой.
Президент Эрдоган был одной из самых заметных фигур на 16-м саммите БРИКС, который прошел в Казани с 22 по 24 октября. Кстати, именно его участие в значительной степени не позволяет определить БРИКС как антизападное объединение.
При всех проблемах и противоречиях между Турцией и ее западными партнерами и союзниками именно они являются ее главными партнерами и союзниками. Как сказал сам турецкий президент на одном из заседаний правительства, «развитие отношений нашей страны с БРИКС не является и не может быть альтернативой нашим нынешним обязательствам».
Опрос, проведенный авторитетной социологической компанией Ank-Ar, показал, что в Турции идея участия в БРИКС не пользуется большой популярностью.
Лишь 5,1% опрошенных готовы считать вступление в объединение БРИКС приоритетом внешней политики.
Для 35,7% таким приоритетом является вступление страны в Европейский союз.
27,2% убеждены, что приоритет Турции – укрепление ее роли в рамках НАТО.
А для 20,2% граждан, принявших участие в опросе, приоритетом турецкой внешней политики является укрепление роли Анкары в Организации тюркских государств.
11,8% респондентов воздержались от ответа.
Опрос проводился 27-29 октября среди 2 004 граждан Турции.
Позиция Эрдогана, расширяющего международные возможности Турции, проста и понятна: «Турция может стать сильной, процветающей, престижной и эффективной страной, если будет одновременно улучшать отношения и с Востоком, и с Западом. Все другие варианты будут не на пользу Турции».
Опрос Ank-Ar подтверждает правоту турецкого лидера: как считают граждане Турции, важны и ЕС, и НАТО, и Организация тюркских государств, и даже для кого-то БРИКС. С одной поправкой: это все приоритеты, но именно в такой последовательности.