Турки хотят в Евросоюз

В сентябре новость о том, что Турция подала заявку на членство в объединение БРИКС, вызвала много разговоров. Страна, которая является членом НАТО, решила принять активное участие в клубе стран с показательно незападной повесткой. Президент Эрдоган был одной из самых заметных фигур на 16-м саммите БРИКС, который прошел в Казани с 22 по 24 октября. Кстати, именно его участие в значительной степени не позволяет определить БРИКС как антизападное объединение.

При всех проблемах и противоречиях между Турцией и ее западными партнерами и союзниками именно они являются ее главными партнерами и союзниками. Как сказал сам турецкий президент на одном из заседаний правительства, «развитие отношений нашей страны с БРИКС не является и не может быть альтернативой нашим нынешним обязательствам». Опрос, проведенный авторитетной социологической компанией Ank-Ar, показал, что в Турции идея участия в БРИКС не пользуется большой популярностью. Лишь 5,1% опрошенных готовы считать вступление в объединение БРИКС приоритетом внешней политики. Для 35,7% таким приоритетом является вступление страны в Европейский союз. 27,2% убеждены, что приоритет Турции – укрепление ее роли в рамках НАТО.