Том Хэнкс покинул США после победы Трампа

Знаменитый американский актер и продюсер, звезда фильма "Форрест Гамп" Том Хэнкс сообщил решение, которым шокировал своих поклонников. Оказалось, что артист покинул США, а причиной этому стала победа Дональда Трампа, о котором ранее резко высказалась певица Билли Айлиш, на президентских выборах.

Как известно, 5 ноября этого года в Америке состоялись президентские выборы. Большинство звезд поддерживали Камалу Харрис и надеялись, что эту должность главы государства займет именно она. Однако, набрав 270 голосов, Трамп стал победителем.

Хэнкс сообщил о своей эмиграции интересным образом. Как сообщает издание The Direct, актер написал прощальное письмо, в котором и объявил о переезде. По словам кинозвезды, он не был готов, что республиканец снова станет президентом. Вероятно, Хэнкс поддерживал демократку Харрис и хотел, чтобы победила она.

В то же время оскароносный артист отметил, что он может вернуться на родину, но это произойдет не скоро. Свой отъезд он назвал "политическим отпуском". Том не стал раскрывать страну, в которую переехал.

"С тяжелым сердцем и еще более тяжелым чемоданом я объявляю, что официально покинул страну. Да, вы не ошиблись - сейчас я пишу это из далекого, неизвестного места, откуда открывается прекрасный вид на... ну, на то, что определенно не является Америкой. Вы спросите, зачем я здесь?

Президент Трамп 2.0 оказался не тем, к чему я был готов. Когда я увидел результаты выборов, я подумал: "Беги, Форрест, беги!". И именно это я сделал. Пожалуйста, не думайте об этом, как о том, что я покидаю свою любимую страну - просто думайте об этом, как об очень долгом отпуске по политическим соображениям. Я вернусь. О, возможно, как раз к президенту Опры", - говорится в письме знаменитости.