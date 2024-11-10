Мировые лидеры обсудят в Баку две критические темы: 1 триллион долларов и Трампа...

Представители около 200 стран, включая глав государств и правительств более 100 государств, собираются в Баку для участия в критически важной климатической конференции COP29, которая начнет свою работу завтра. Самолеты с делегациями один за другим приземляются в международном аэропорту Гейдара Алиева, что, естественно, увеличивает выбросы углекислого газа — главного виновника глобального потепления и климатического кризиса. Однако количество выбросов углерода от самолетов, доставивших участников COP29, сейчас никого не беспокоит, так как участники обсуждают более масштабную задачу — борьбу с изменением климата и поиск не менее 1 триллиона долларов в год для предотвращения глобального потепления. Глобальные выбросы углерода продолжают расти. В прошлом году они достигли ошеломляющих 40,6 миллиардов тонн, рекорд, который, как ожидается, будет побит к концу 2024 года. Уровень углерода в атмосфере сейчас более чем на 50 процентов выше, чем в доиндустриальные времена. К сожалению, реакция мира на это тревожное ухудшение была «мучительно медленной».

На прошлогоднем саммите Cop28 в Дубае было решено «отказаться» от ископаемого топлива. Потребовалось три десятилетия переговоров, чтобы достичь состояния, когда довольно слабое обязательство могло быть принято на глобальном уровне, хотя оно и далеко от полнокровного отказа от ископаемого топлива, на котором настаивают многие страны и большинство активистов. Тем временем, за несколько дней до климатического саммита в Баку, результаты президентских выборов в США и уверенная победа Дональда Трампа над демократами усложняют задачу по поиску необходимых 1 триллиона долларов для финансирования климатических действий (а по оценкам некоторых климатических активистов, для достижения поставленных целей может потребоваться в разы больше — до 5 триллионов долларов). Трамп с самого начала отрицал глобальное потепление, называя эту теорию «большой ложью». В свой первый президентский срок он вывел США из Парижского климатического соглашения, и лишь после избрания Джо Байдена было принято решение о повторном присоединении США к этому соглашению. Однако теперь ожидается, что Трамп снова выведет страну из Парижского соглашения. В результате те, кто намерен участвовать в выделении огромных сумм на климатические действия, сталкиваются с серьезными сомнениями и колебаниями. «Сейчас есть лишь слабый луч надежды, что мир ограничит глобальное потепление 1,5 градусами Цельсия, но Дональд Трамп может погасить его», — сказал Боб Уорд, директор по политике в Исследовательском институте по изменению климата и окружающей среде Грэнтема.

Некоторые же надеются, что, даже если на Бакинском саммите не удастся достичь соглашения по финансированию, будут разработаны основные принципы для этого. «Мы должны рассматривать встречу в Баку как ступеньку к COP30 в Бразилии», — сказал лорд Стерн, председатель исследовательского института Грэнтема. «Успешные встречи CОР часто проходят парами, и, надеюсь, это станет примером», — сказал он на прошлой неделе. «Я бы с осторожностью отнесся к конкретным соглашениям и результатам, но я надеюсь, что мы сможем получить хотя бы некоторую структуру для финансирования мер по борьбе с изменением климата, которая может быть окончательно согласована на COP30». Проблема в том, что у мира заканчивается время, на что обратил внимание Йохан Рокстрём из Потсдамского института исследований воздействия климата. «С победой Трампа мы теперь сталкиваемся, в лучшем случае, с повторением его последнего срока бездействия в вопросах климата — четырехлетней паузой, которую мы просто не можем себе позволить в это критическое десятилетие».

Однако более оптимистичный взгляд на ситуацию представил Стерн. «Я был в Марокко на саммите CОР22 в 2016 году, когда пришло известие о победе Трампа на выборах», — сказал он в интервью Observer.

«Мы знали, что это значит, но было поразительно, насколько сильна была решимость делегатов продолжать. И мы продолжим и в этот раз… Его президентство усложнит жизнь, но мы не собираемся сдаваться. Это был бы худший из возможных вариантов». Другое британское издание, The Guardian, за несколько дней до Бакинского саммита напоминает о ужасных наводнениях в Испании, приведших к гибели сотен людей. Издание отмечает, что ученые предупреждают: такие климатические катастрофы будут происходить в мире все чаще. Причина — увеличение выбросов углекислого газа в атмосферу из-за роста использования ископаемого топлива. Но кто должен выделить как минимум 1 миллиард долларов в год, чтобы остановить этот климатический кризис?

Как пишет газета, на сегодняшний день финансовые взносы, которые позволяют развивающимся странам добиваться низкоуглеродного роста и большей устойчивости к изменению климата, поступают от стран, определенных Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (РКИК ООН) как «страны с высоким уровнем дохода». В этот список входят Великобритания, США, Япония и Германия. Но за 30 лет с момента его создания такие страны, как Китай, Индия и Южная Корея, значительно увеличили свою экономическую мощь — и выбросы углерода. Вероятно, в ходе переговоров будут звучать призывы расширить список стран, вносящих вклад в климатическое финансирование. Но даже в этом случае суммы, о которых идет речь, слишком велики для одних только государственных расходов, считают делегаты многих богатых стран. Вместо этого переговоры направлены на реформирование глобального климатического кредитования, чтобы побудить частный капитал играть свою роль. В открытом письме в прошлом месяце Стефани Пфайфер, глава Группы институциональных инвесторов по изменению климата, заявила, что многие мировые инвесторы начали изучать способы разблокировки и мобилизации капитала.