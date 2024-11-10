США оставили Израиль без бульдозеров

Согласно информации израильской газеты «Едиот ахронот», США заморозили поставку 130 бульдозеров в Израиль на фоне сноса домов в секторе Газа.

Как сообщает The Daily Mail, Министерство обороны Израиля подписало контракт на покупку бульдозеров D9 - тяжелой строительной техники производства Caterpillar.

Согласно информации СМИ, бульдозеры в первую очередь предназначались для сноса зданий в секторе Газа, что вызвало серьезную внутреннюю критику в США и привело к сильному давлению на администрацию президента Джо Байдена, в конечном итоге заморозив поставки.

СМИ пишут, что несколько существующих бульдозеров D9, которые в настоящее время используются израильской армией в Газе, нуждаются в техническом обслуживании.