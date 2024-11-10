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Российские беженцы вышли на митинг

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21:25 2304

Бежавшие после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) жители Суджи вышли на стихийный митинг в Курске с требованием признания войны в регионе, пишет издание «7×7».

«Нам все равно, где замерзать. На улице замерзать, какая нам разница, мы все равно не дома», — сказала одна из беженок корреспонденту издания. Ранее социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала пост с обсуждением митинга переселенцев из Суджанского района.

В ходе митинга к протестующим вышел глава управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Анатолий Дроган. Он назвал митинг «незаконным действием» и попросил беженцев «определить старших группы», чтобы отдать им копию коллективного обращения и быть на связи в дальнейшем.

«Вас толкают на незаконные действия. Мы живем с вами в режиме КТО. К сожалению, это не от власти зависит. Власть никого из врагов не толкала на границу, это война. Это не управляется властью, был прорыв, войска, которые там стояли, они погибли. Поверьте мне, виновные уже задержаны», — цитирует издание Дрогана.

Протестующие потребовали признать, что в регионе идет война, а также спросили Дрогана, почему к ним вышел именно он, а не глава Суджанского района Александр Богачёв, который после вторжения ВСУ «ничего не сказал» жителям региона.

Позднее на площадь вышла другая чиновница, которая пообещала организовать встречу с губернатором во вторник, 12 ноября. Тем не менее другая участница митинга сообщила «7×7», что «губернатор не готов» встречаться с жителями, поэтому на встрече будет глава района.

Ранее в Курске прошел митинг жителей другого приграничного района — Большесолдатского. Они жаловались на невозможность снять временное жилье из-за дорогой аренды и отсутствие жилищных сертификатов.

6 августа ВСУ начали наступление на Курскую область и, по словам главнокомандующего Александра Сырского, в первую неделю боев захватили около 100 населенных пунктов, взяв под контроль территорию площадью около 1300 кв. км. По данным Института изучения войны (ISW), площадь захваченных украинскими войсками территорий составила примерно 1160 кв. км.

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