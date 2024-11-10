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Байден попытается уговорить Трампа

22:05 745

Действующий президент США Джо Байден будет убеждать новую администрацию во главе с Дональдом Трампом в необходимости поддержки Украины. Об этом в интервью CBS News сказал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, подход администрации Байдена в последние дни "остается таким же, как и в течение последних двух с половиной лет". Действующий президент США стремится поставить Украину в как можно более сильную позицию на поле боя, чтобы она в конце концов заняла как можно более сильную позицию за столом переговоров.

Также Салливан отметил, что администрация до завершения своего срока будет стремиться использовать все выделенные Конгрессом ресурсы на военную поддержку Украины: "Президент Байден будет иметь возможность в течение следующих 70 дней доказать Конгрессу и новой администрации, что Соединенные Штаты не должны отходить от Украины, что уход от Украины означает еще большую нестабильность в Европе".

Впрочем, Салливан отказался конкретизировать, идет ли речь о каком-то законодательном предложении по финансированию. Зато он добавил, что Белый дом стремится обеспечить Украину постоянными ресурсы после окончания каденции Байдена. "Потому что угроза для Украины останется независимо от того, что именно происходит на поле боя или за столом переговоров", - отметил Салливан.

Советник Байдена также отметил, что антироссийские санкции не лишили РФ возможности проводить войну в Украине.

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