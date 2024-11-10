Экс-министра экономики не могут найти в колонии

Согласно приговору суда, Бишимбаев должен был отбывать 24-летний срок в колонии в селе Аршалы, однако его там не оказалось. Информацию о том, что бывший чиновник пропал из колонии, подтвердила его адвокат.

При этом отмечается, что правоохранительные органы Казахстана не обнародовали информацию о местонахождении Бишимбаева после приговора.

Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики Казахстана. В мае 2024 года суд присяжных приговорил его к 24 годам лишения свободы за убийство жены.