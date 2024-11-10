Иран и Саудовская Аравия все сближаются
Высокопоставленные военачальники Ирана и Саудовской Аравии обсудили планы по более тесному сотрудничеству между двумя странами на встрече в Тегеране, сообщает агентство Tasnim.
Возглавивший высокопоставленную военную делегацию начальник Генерального штаба Вооруженных сил Саудовской Аравии генерал-лейтенант Файяд бен Хамед Аль-Рувайли прибыл в воскресенье в Иран.
Верховный главнокомандующий Саудовской Аравии провел переговоры с начальником штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майором Мохаммадом Хоссейном Багери в Тегеране.
Два генерала обсудили ряд вопросов, включая расширение военной дипломатии и развитие сотрудничества между двумя мусульманскими странами.