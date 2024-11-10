Израиль уничтожил убийцу экс-премьера Ливана

Командир «Хезболлы» Салим Джамиль Айяш, ответственный за убийство бывшего премьер-министра Ливана, был убит в результате израильского авиаудара, сообщают саудовские СМИ.

Как отмечает телеканал Al-Arabiya, Джамиль Айяш был убит рядом с сирийским городом Эль-Кусейр, который является известным оплотом «Хезболлы».

Айяш, за голову которого США назначили вознаграждение в размере 10 миллионов долларов, был старшим членом отряда «Хезболлы» Unit 151, согласно данным Государственного департамента США.

В 2020 году Айяш был заочно приговорен к пожизненному заключению международным трибуналом за убийство бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири в результате теракта с участием смертника в Бейруте в 2005 году.

Тогдашний лидер «Хезболлы» Хасан Насралла отказался передать Айяша властям, наряду с тремя другими обвиняемыми, которые в итоге были оправданы.