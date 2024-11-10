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Беспилотники чуть не сбили самолет над Москвой

Премьер-министр Великобритании едет в Баку

10 ноября 2024, 23:47 969

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и шесть министров посетят с визитом Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (CОР29).

Конференция СОР29 состоится 11-22 ноября 2024 года в Баку. В этом саммите Организации Объединенных Наций примут участие главы государств и представители правительств различных стран мира. Цель - установить новые финансовые цели по борьбе с изменением климата и расширить сотрудничество в таких областях, как зеленая энергия и устойчивое развитие.

Ожидается, что в рамках саммита, представляющего стратегическое значение для Азербайджана, будут приняты важные решения. Проведение CОР29 в Баку укрепляет позиции Азербайджана на международной арене и показывает его вклад в глобальные климатические проблемы.

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