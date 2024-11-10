Трамп поговорил с Путиным и предложил ему украинские территории

Избранный президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин уже поговорили в четверг, 7 ноября, утверждают источники The Washington Post. Они, как сообщается, обсуждали возможное прекращение войны в Украине.

Издание пишет, что Трамп выразил обеспокоенность расходами на поддержку Украины для налогоплательщиков США и предположил, что мир может потребовать от Украины уступить часть территории, например, Крым.

Также издание пишет, что во время разговора Трамп посоветовал российскому президенту «не обострять» войну в Украине.

Президенты обсудили возможности достижения мира на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в последующих беседах для обсуждения скорейшего разрешения войны в Украине, сообщили несколько источников издания.

Правительство Украины было проинформировано о звонке и не возражало против разговора, сообщили два человека, знакомых с ситуацией.

Украинские чиновники давно поняли, что Трамп будет взаимодействовать с Путиным по дипломатическому решению для Украины, сообщили источники.

Отметим, что Путин как раз 7 ноября впервые поздравил Трампа с победой на выборах и заявил, что готов рассматривать предложения Трампа по Украине.