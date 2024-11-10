Серийного убийцу пощадили после неудачной попытки казни

Федеральный судья американского штата Айдахо отсрочил казнь серийного убийцы Томаса Крича всего за неделю до того, как его должны были казнить, и спустя несколько месяцев после того, как он пережил неудачную казнь, сообщает CNN.

74-летний Крич выжил после смертельной инъекции в феврале: исполнители казни не смогли установить капельницы со смертельным препаратом во многих частях его тела, говорится в судебных документах.

Адвокаты серийного убийцы заявили, что приведение в исполнение еще одного смертного приговора после неудачной попытки казни в начале этого года «было бы жестоким и необычным наказанием и что это нарушило бы принципы двойной опасности».

Они также утверждали, что Крич был «травмирован» после того, как команда экзекуторов предприняла восемь попыток начать внутривенное вливание.

«Попытка казнить мистера Крича любым способом после неудачной попытки казни означала бы пытку и медленную смерть», - говорится в петиции от 17 октября.

Крич был приговорен к смертной казни после признания его виновным в убийстве в 1981 году другого заключенного, Дэвида Дейла Дженсена, когда он отбывал четыре пожизненных срока.

Крич, описанный властями как серийный убийца, который признался в убийстве более 40 человек, был приговорен к смертной казни в 1982 году за убийство Дженсена, говорится в судебных документах.