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Зеленский: «Российские военные объекты все более доступны»

01:14 603

Российские военные объекты становятся все более достижимыми для украинских военных, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский поблагодарил всех украинских воинов, которые обеспечивают удары дронов. Он отметил, что сегодня каждый видит, как это работает.

«Дроны на фронте, а также наши дальнобойные дроны - в глубоком российском тылу. Российские военные объекты становятся все более достижимыми для наших воинов. Российские военные склады, аэродромы, их предприятия ВПК не спрячут», - подчеркнул украинский президент.

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