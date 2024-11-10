Жуткое убийство американской туристки в Венгрии

31-летняя американская туристка, которая считалась пропавшей без вести в Венгрии в течение нескольких дней, была убита, и подозреваемый в ее убийстве задержан, сообщает ABC News со ссылкой на местные власти.

Медсестру Маккензи Михальски в последний раз слышали рано утром во вторник, когда она была в Будапеште, по словам ее друзей, которые распространили информацию о ее исчезновении. По данным полиции Будапешта, американка пропала во вторник в ночном клубе.

Как сообщили в полиции, в ходе ее поисков следователи установили личность мужчины, с которым ее видели в нескольких ночных клубах.

Подозреваемый - 37-летний гражданин Ирландии - был задержан и, согласно заявлению полиции, признался в ее убийстве.

Следователи представили более подробную информацию об убийстве во время пресс-конференции в субботу.

Михальски и подозреваемый встретились в ночном клубе и, по словам следователей, провели ночь вместе, посещая другие заведения. Затем они отправились на съемную квартиру подозреваемого, и, по словам следователей, он, предположительно, убил ее там. Затем преступник попытался скрыть факт убийства.

По данным полиции, он прибрался в своей квартире и спрятал тело женщины в платяном шкафу, а сам отправился за чемоданом. Затем, по словам полиции, он положил тело жертвы в чемодан, взял напрокат машину и поехал на озеро Балатон с чемоданом в багажнике. Подозреваемый спрятал жертву в лесу в окрестностях Сиглигета, а затем вернулся в Будапешт.

Госдепартамент США заявил в пятницу, что ему известно о сообщениях о том, что венгерская полиция задержала подозреваемого в связи с исчезновением гражданина США в Венгрии. В нем говорилось, что посольство США находится в контакте с венгерской полицией, но не имеет дальнейших комментариев из-за «конфиденциальности и других соображений».