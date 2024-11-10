Высокие гости прибывают в Баку

Президенты Финляндской Республики и Республики Черногория Александр Стубб и Яков Милатович прибыли с визитом в Баку для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

В Международном аэропорту Гейдар Алиев высоких гостей встречали министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и другие официальные лица.

Для участия в COP29 в Баку прибыл и премьер-министр Королевства Бельгия Александр Де Кро. В Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили посол Азербайджана в Бельгии Вагиф Садыгов и другие официальные лица.