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Высокие гости прибывают в Баку

новость дополнена
08:56 1491

Президенты Финляндской Республики и Республики Черногория Александр Стубб и Яков Милатович прибыли с визитом в Баку для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

В Международном аэропорту Гейдар Алиев высоких гостей встречали министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и другие официальные лица.

Для участия в COP29 в Баку прибыл и премьер-министр Королевства Бельгия Александр Де Кро. В Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили посол Азербайджана в Бельгии Вагиф Садыгов и другие официальные лица.

Александр Стубб
Яков Милатович
Александр Де Кро
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