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В Баку начинается COP29

09:09 1157

Сегодня в Баку начинает работу 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), одно из самых масштабных и престижных мероприятий в мире.

COP29 пройдет с 11 по 22 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе, это самое грандиозное мероприятие Азербайджана на сегодняшний день. В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие самого высокого уровня - Саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Азербайджанская операционная компания CОР29 в целях создания инклюзивной среды, обеспечения доступности и благоприятных условий для всех на климатической конференции применила ряд соответствующих решений на месте проведения мероприятия. Так, Операционная компания на Бакинском стадионе впервые в практике COP предоставит сурдоперевод и аудиоиндукционную систему для людей с ограниченными возможностями слуха и речи в зале пленарных заседаний COP29 и сурдопереводчиков, чтобы сделать сессии и панели доступными.

Цифровая транспортная карта, размещенная на сайте COP29, предназначена для того, чтобы показать пользователям положение основных транспортных узлов. Они разработаны для оптимизации и облегчения передвижения делегаций в период COP29 и эффективно объединяют транспортные узлы, место проведения мероприятий, в том числе перемещение между пунктами размещения. В период COP29 будет использовано 500 автомобилей, 210 из которых будут задействованы для Саммита лидеров. В то же время будут использоваться 140 электрических автобусов.

Программа, размещенная на официальном сайте СОР29 и обновляемая в соответствии с расписанием конференции, содержит информацию о различных мероприятиях, дискуссиях и выставках, которые будут включать глобальную климатическую повестку дня. Лица, принимающие участие в конференции на очной основе, смогут получить доступ к этой программе с информационных стоек как Голубой, так и Зеленой зон. Программа охватывает Голубую зону, где будут проводиться официальные переговоры и приниматься решения, и Зеленую зону, открытую для публики, где пройдут различные выставки, семинары и культурные мероприятия об изменении климата. Программа посвящена климатическому финансированию, адаптации, митигации и технологиям, а также ряду других различных тем.

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