Как удобно добраться до Бакинского аэропорта во время проведения COP29?

В связи с проведением конференции COP29 в Баку и ограничениями движения на основных улицах и проспектах города пассажирам рекомендуется использовать альтернативные маршруты и общественный транспорт, чтобы вовремя и удобно добраться до аэропорта. С такими рекомендациями к водителям обратилась пресс-служба бакинского аэропорта.

Согласно заявлению пресс-службы, водители, направляющиеся в аэропорт из центра Баку, могут следовать по шоссе Зых. Те, кто едет со стороны Бильгя и Маштага, могут воспользоваться маршрутом через поселки Мардакан и Шувелан, выезжая на шоссе Зых.

В период проведения COP29 для удобства пассажиров будут непрерывно работать экспресс-автобусы H1 и H2. Автобус H1 отправляется с интервалом в 10 минут от м/с «28 Мая», а H2 — каждые 15 минут от м/с «Ахмедлы». Проезд на этом общественном транспорте будет бесплатным до 14 ноября.

С учетом возможных ограничений движения пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт как минимум за 3 часа до вылета.

Зона парковки перед Бакинским аэропортом до 14 ноября отведена для автомобилей специального назначения, поэтому парковка частных автомобилей здесь запрещена. Допускается только посадка и высадка пассажиров. Также в Терминалы 1 и 2 могут пройти только пассажиры с авиабилетами. Просьба к провожающим и встречающим лицам воздержаться от посещения аэропорта.