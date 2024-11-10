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Истребители США и Британии громят хуситов

09:42 281

Американские и британские истребители атаковали позиции хуситов из движения «Ансар Аллах» в Западном Йемене и на северо-западе страны, сообщил телеканал «Аль-Масира», принадлежащий хуситам.

Информация о жертвах или пострадавших не приводится.

По сообщению телеканала, западная авиация нанесла не менее девяти ударов, из которых семь пришлись по району Харф-Суфьян в провинции Амран в западной части страны. Две другие атаки зафиксированы на населенный пункт Эр-Рахба в районе Эс-Сафра провинции Саада, расположенной на северо-западе Йемена.

Напомним, в ночь на 10 ноября Соединенные Штаты и Великобритания также нанесли серию авиаударов по военным объектам движения хуситов «Ансар Аллах», расположенным в подконтрольной им Сане. 

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