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Одной беды мало: теперь Кубу сотрясли два мощных землетрясения

09:50 216

Два мощных землетрясения, произошедшие у побережья Кубы 10 ноября, привели к оползням и повреждениям линий электропередач, сообщил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес.

«Совет национальной обороны связался с первыми секретарями партии в провинциях Сантьяго-де-Куба и Гранма, которые пострадали от недавних землетрясений. Произошли оползни, повреждены дома и линии электропередач. Мы начинаем оценивать ущерб, чтобы начать восстановление. Первое и самое главное — спасти жизни»,— написал президент в соцсети Х.

В провинциях, где были зарегистрированы подземные толчки, произошли повреждения трансформаторов и кабелей, передает кубинская энергетическая компания Havana Electric. Также зафиксированы сбои в работе национальной энергетической системы, ведутся работы по ее восстановлению.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, 10 ноября у побережья Кубы с разницей в час произошло толчки магнитудой 5,9 и 6,8.

6 ноября на запад Кубы обрушился ураган «Рафаэль». Скорость ветра на острове достигала 180 км/ч. Национальная электроэнергетическая сеть вышла из строя. В городах не работал общественный транспорт, в домах не было электричества и интернета. 8 ноября власти сообщали о возобновлении работы электросетей, однако после этого перебои начались снова.

В октябре на Кубе произошло полное отключение электроэнергии. Из строя вышла электростанция Antonio Guiteras в Матансасе, которая считается одним из основных элементов системы электроснабжения Кубы.

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