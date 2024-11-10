«Последняя попытка» Лондона и Парижа

Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на источники в британском правительстве.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в «последний раз» попробуют убедить действующего американского лидера Джо Байдена до завершения полномочий снять запрет вооруженным силам Украины (ВСУ) на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России.

Переговоры состоятся в Париже. Там Стармер примет участие в праздновании Дня перемирия. В этот день во Франции отмечают подписание в 1918 году Компьенского перемирия, завершившего Первую мировую войну. Кир Стармер станет первым со времен Уинстона Черчилля в 1944 году британским премьером, который в этот день посетит французскую столицу.

На встрече лидеры стран обсудят, как избранный президентом США Дональд Трамп изменит политику США по Украине, отметило издание. «Ожидается, что Кир Стармер и Эммануэль Макрон предпримут последнюю отчаянную попытку помешать усилиям... Трампа по сокращению поддержки Украины со стороны США», — говорится в статье.

Собеседники газеты заявили, что для этого Лондон хочет максимально эффективно использовать время, оставшееся до истечения полномочий Байдена. В случае, если он согласится и захочет сделать снятие запрета на удары «частью своего внешнеполитического наследия», Дональду Трампу после инаугурации будет сложно пересмотреть это решение, сказано в публикации.

Другой источник The Telegraph рассказал, что в британском правительстве также ожидают от Джо Байдена ускорения экономической помощи Киеву в ближайшие недели.