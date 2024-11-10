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«Последняя попытка» Лондона и Парижа

09:57 134

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в «последний раз» попробуют убедить действующего американского лидера Джо Байдена до завершения полномочий снять запрет вооруженным силам Украины (ВСУ) на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России.

Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на источники в британском правительстве.

Переговоры состоятся в Париже. Там Стармер примет участие в праздновании Дня перемирия. В этот день во Франции отмечают подписание в 1918 году Компьенского перемирия, завершившего Первую мировую войну. Кир Стармер станет первым со времен Уинстона Черчилля в 1944 году британским премьером, который в этот день посетит французскую столицу.

На встрече лидеры стран обсудят, как избранный президентом США Дональд Трамп изменит политику США по Украине, отметило издание. «Ожидается, что Кир Стармер и Эммануэль Макрон предпримут последнюю отчаянную попытку помешать усилиям... Трампа по сокращению поддержки Украины со стороны США», — говорится в статье.

Собеседники газеты заявили, что для этого Лондон хочет максимально эффективно использовать время, оставшееся до истечения полномочий Байдена. В случае, если он согласится и захочет сделать снятие запрета на удары «частью своего внешнеполитического наследия», Дональду Трампу после инаугурации будет сложно пересмотреть это решение, сказано в публикации.

Другой источник The Telegraph рассказал, что в британском правительстве также ожидают от Джо Байдена ускорения экономической помощи Киеву в ближайшие недели.

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