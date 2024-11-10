В Иране теракт: убиты военные

Пять членов вооруженного подразделения «Басидж» Корпуса стражей исламской революции убиты во время теракта в городе Сараване иранской провинции Систан и Белуджистан, сообщает İRNA со ссылкой на заявление КСИР.

В настоящее время идет поиск нападавших.

Кроме того, 8 ноября майор КСИР Саид Парвиннежад был ранен в голову в ходе столкновений с террористами группировки «Джейш аль-Адль» в районе Фирузабад города Расака провинции Систан и Белуджистан, он скончался 10 ноября.