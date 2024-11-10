Израиль продлил операцию в Ливане

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви одобрил продление сроков наземной операции на юге Ливана. Об этом сообщило израильское радио Kan.

По его данным, армия и службы безопасности Израиля рассматривали возможность завершения наземной операции на прошлой неделе. Однако, передает радио, Халеви одобрил новые планы Северного командования ЦАХАЛ и расширил маневры, к которым могут быть привлечены тысячи военнослужащих.

Ранее Халеви призвал разработать планы углубления и расширения наземной операции в Ливане. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания по оценке оперативной ситуации после того, как 6 ноября центральная часть еврейского государства дважды подверглась ракетному обстрелу из Ливана.