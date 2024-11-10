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Илону Маску должности не нужны, его влияние и так растет

10:53 1228

Американский бизнесмен и богатейший человек мира (с состоянием в $308 млрд по версии Forbes) Илон Маск может не получить должность в администрации избранного президента США Дональда Трампа, хотя его влияние серьезно возрастет. Об этом рассказали осведомленные источники CNN.

По словам одного из собеседников телеканала, хотя ранее ожидалось, что Маск получит должность в Белом доме, ему самому это не нужно. CNN напоминает, что Маск был одним из немногих влиятельных бизнесменов, кто публично поддержал Трампа, и сейчас он является одним из приближенных республиканца, принимает участие в разговорах с мировыми лидерами и кадровых решениях.

Источник пояснил, что нынешнего влияния на избранного президента Маску уже достаточно, и он предпочтет не занимать формальной должности в будущей администрации, сосредоточившись на бизнес-проектах. Более вероятно, что Маска назначат в один из так называемых комитетов «Голубой ленты», созданных для подготовки рекомендаций властям по спорным вопросам.

Трамп говорил в сентябре, что намерен создать комиссию по эффективности работы правительства, главой которой назначит Маска. Предприниматель, по словам экс-президента, согласился возглавить орган, который проведет «полный финансовый и операционный аудит всего федерального правительства» и разработает план по устранению «мошенничества и неправомерных платежей». Маск ставил цель сократить расходы федерального бюджета США на $2 трлн.

Основатель Interconnected Capital Кевин Сюй в беседе с Bloomberg предположил, что Маск станет ключевым посредником между США и Китаем по многим вопросам, касающихся технологий и торговли. По словам старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Дерека Сизорса, Маск «крайне прокитайски настроен», в отношениях предпринимателя с Пекином сложилась определенная схема, и китайские власти воспользуются этим, чтобы попытаться повлиять на администрацию Трампа.

Сам Маск 6 ноября объявил, что на новой должности в администрации республиканца, если ему ее предложат, он будет добиваться сокращения числа федеральных агентств. «У нас гигантская бюрократия, у нас чрезмерное регулирование. Нам нужно позволить строителям Америки строить», — пояснил он.

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