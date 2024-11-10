Российская разведка «узнала» о планах американцев по Зеленскому

Об этом утверждается в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«По поступающим в СВР данным, в руководстве Госдепартамента США продолжают прорабатывать варианты смены при необходимости нынешнего руководства Украины. В качестве одного из «легитимных» способов устранения «чрезмерно зарвавшегося» Владимира Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в следующем году в условиях продолжения боевых действий с Россией», - говорится в сообщении.

Выдвижение кандидатов на прорабатываемых США выборах в Украине будет осуществляться по согласованию с Госдепом, утверждают в СВР.

«На первом этапе предполагается через американские «демократизаторские» фонды и «мозговые центры» стимулировать подконтрольные им структуры украинского гражданского общества выступить с соответствующей инициативой. Она получит «широкую общественную поддержку». Выдвижение кандидатов будет осуществляться по согласованию с Госдепартаментом. Американские НПО отберут местные общественные организации для мониторинга выборов», - говорится в сообщении СВР.