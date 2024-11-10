Встречи Ильхама Алиева с лидерами стран

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Республики Ирак Абдель Латифом Джамалем Рашидом. Президент Ирака прибыл в Баку для участия в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

* * * 12:00 Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Денисом Бечировичем и членом Президиума Желькой Цвиянович, которые находятся в Баку для участия в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).