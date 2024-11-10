Встречи Ильхама Алиева с лидерами стран
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Республики Ирак Абдель Латифом Джамалем Рашидом.
Президент Ирака прибыл в Баку для участия в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).
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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Денисом Бечировичем и членом Президиума Желькой Цвиянович, которые находятся в Баку для участия в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).
В понедельник, 11 ноября, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с прибывшим в Баку для участия в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.