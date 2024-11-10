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Трамп отменит десятки указов Байдена

12:06 954

Избранный президент США Дональд Трамп отменит распоряжения администрации Джо Байдена, подписав десятки соответствующих указов в течение первой недели после официального вступления в должность. Об этом заявила пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News.

«Это будет отмена всех исполнительных распоряжений, которые подписали Джо Байден и Камала Харрис с целью отхода от эффективного политического курса первой администрации Трампа», - сообщила Ливитт, добавив, что Трамп за первую неделю в Овальном кабинете подпишет «десятки указов».

По словам пресс-секретаря, 94 указа, подписанные Байденом за первую неделю его работы на высшем государственном посту, «привели к кризису на границе и экономическому кризису»: «Поэтому Трампа и переизбрали на пост президента - чтобы повернуть вспять задний ход, который придала администрация Байдена и Харрис».

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