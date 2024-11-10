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Глава евродипломатии вынужден был прятаться в укрытии в Киеве

12:21 614

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель был вынужден встретить утро понедельника в укрытии из-за объявленной воздушной тревоги в Киеве.

Свое сообщение глава европейской дипломатии сопроводил фотографией, на которой он изображен в укрытии.

"Начинаю свой день в Киеве в укрытии, когда Россия осуществляет очередную ракетную атаку. Это ежедневная реальность для украинского народа с момента полномасштабного вторжения России", – отметил Боррель.

Как известно, он прибыл в Киев в субботу, 9 ноября.

СМИ писали, что Боррель хочет заверить Украину в поддержке Европы в ходе первого визита высокопоставленного брюссельского чиновника после победы Дональда Трампа на выборах.

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