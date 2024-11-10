Тайвань закупит у США крупные партии оружия

Высокопоставленный представитель тайваньской сферы безопасности сообщил FT, что состоялись непубличные дискуссии с командой избранного президента США Дональда Трампа о том, приобретение каких пакетов вооружений могло бы показать готовность Тайваня укреплять свою оборону.

Несколько человек, знакомых с ситуацией, заявили FT, что Тайбэй запросит, вероятно, корабли от компании Lockheed Martin Corporation и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Grumman E-2 Hawkeye от Northrop Grumman. Также хотят больше ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot и могут попросить истребители-бомбардировщики F-35, причем поставки самолетов могут вызвать дискуссии в Вашингтоне.

Собеседники газеты уточняют, что Тайбэй может сделать запрос на продажу 60 F-35, четырех Grumman E-2 Hawkeye, 10 ранее списанных кораблей и 400 ракет Patriot. Кроме того, власти планируют закупить эсминцы с противоракетной обороной системы Aegis.

FT напоминает, что при президентстве Трампа США одобрили поставки оружия на Тайвань на сумму $21 млрд, включая истребители F-16 и танки Abrams. При президенте США Джо Байдене стоимость таких поставок составила $7 млрд. Администрация Байдена убеждала Тайбэй иначе распределить средства на оборону, запасать боеприпасы, отдавать приоритет более дешевым и мобильным системам вооружения.